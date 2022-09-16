Холанн: «Сейчас я думаю только о «Вулверхэмптоне», так устроен мой мозг»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн намерен продолжить свою голевую серию в матче 8 тура Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Напомним, что норвежец забивает уже 5 матчей подряд. На старте сезона футболист записал на свой актив 13 голов в 9 матчах.

«Сейчас я думаю только о «Вулверхэмптоне», так устроен мой мозг. Я должен сосредоточиться на следующей игре, и правильных вещах. Если я слишком много думаю, это не очень хорошо. Речь идёт о концентрации на правильных вещах», – цитирует Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

Летом трансфер Эрлинга из дортмундской «Боруссии» обошёлся горожанам в 75 миллионов евро.