Сильва: «Холанн – прирожденный бомбардир»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», а ныне хавбек «Реал Сосьедада» Давид Сильва, прокомментировал выступления нападающего «горожан» Эрлинга Холанна. Норвежец в новом сезоне отметился 12 голами в 7 матчах во всех турнирах.

«Холанн забивает много голов, что, конечно, хорошо для команды. Он забивает в играх, где команда страдает. Он прирождённый бомбардир, мы видели это и в его предыдущих клубах. Я уверен, что в «Манчестер Сити» Эрлинг справится еще лучше», – цитирует испанца официальный сайт «Манчестер Сити».

Холанн сегодня вечером сыграет в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии», за которую выступал два с половиной сезона до перехода в «Манчестер Сити».