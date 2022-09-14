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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сильва: «Холанн – прирожденный бомбардир»

 
14 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.30 2 1.33
17.09 14:30

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», а ныне хавбек «Реал Сосьедада» Давид Сильва, прокомментировал выступления нападающего «горожан» Эрлинга Холанна. Норвежец в новом сезоне отметился 12 голами в 7 матчах во всех турнирах.

«Холанн забивает много голов, что, конечно, хорошо для команды. Он забивает в играх, где команда страдает. Он прирождённый бомбардир, мы видели это и в его предыдущих клубах. Я уверен, что в «Манчестер Сити» Эрлинг справится еще лучше», – цитирует испанца официальный сайт «Манчестер Сити».

Холанн сегодня вечером сыграет в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии», за которую выступал два с половиной сезона до перехода в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Давид Сильва Эрлинг Холанн
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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