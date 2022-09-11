«Манчестер Сити» хотел заменить Бернарду Силву Полем Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, перешедший минувшим летом в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед», мог продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «горожан» рассматривало 29-летнего француза в качестве потенциальной замены для Бернарду Силвы, если бы португалец всё-таки перешёл в испанскую «Барселону» по ходу минувшего трансферного окна.

Напомним, уже в начале нынешнего сезона Погба получил серьёзную травму, после которой ему потребовалась операция. По этой причине француз пока не провёл в текущем розыгрыше чемпионата Италии ни одной официальной встречи.