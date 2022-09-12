Аканджи: Мне нужно доказать, что я не случайный игрок

Новичок «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о своём переходе в стан «горожан».

Аканджи сказал Manchester Evening News о том, что перешел в «Манчестер Сити» не для нахождения в составе, а для того, чтобы играть как можно больше, у кого-то есть сомнения в трансфере, поэтому необходимо доказать свою состоятельность.

Игрок заявил, что у людей всегда есть сомнения в игроках, даже когда Эрлинг Холанн перебрался в АПЛ люди не были уверены в том, сможет ли он показать себя так же, как в дортмундской «Боруссии».

27-летний Аканджи перешел в «Манчестер Сити» в начале сентября. Он провел один матч в новом клубе, в котором не отметился результативными действиями.