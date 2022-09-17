Гюндоган признал, что не смотрел последний финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» уже несколько лет пытается выиграть Лигу чемпионов, один раз вышел в финал, но чаще всего оступается в полуфинале. В прошлом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы «Манчестер Сити» был выбит в полуфинале, уступив мадридскому «Реалу», который и выиграл в итоге турнир.

Илкай Гюндоган, немецкий полузащитник «Манчестер Сити», был настолько разочарован неудачей, что потом даже не захотел смотреть финал Лиги чемпионов.

- Нет, я не смотрел финал, хотя мог посмотреть, дело было не в отсутствии свободного времени. Каждый раз, когда мы пролетаем мимо, я расстраиваюсь, - цитирует Гюндогана The Telegraph.