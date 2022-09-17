Невеш: «Был хороший план, но уже на первой минуте он провалился»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Поражение своего клуба прокомментировал португальский полузащитник Рубен Невеш. Он считает ранний, пропущенный уже на первой минуте гол главным фактором, приведшим к поражению.

- У нас был хороший план, но он рухнул уже на первой минуте, когда мы пропустили. Против «Манчестер Сити» и так сложно играть, а если вы начинаете матч с гандикапом в один мяч, то все усложняется еще больше, - цитирует игрока BBC Sport.

В следующем, девятом туре АПЛ «Вулверхэмптон» сразится в гостях с «Вест Хэмом».