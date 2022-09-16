Диаш: «Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш рассказал о своей главной мечте в клубном футболе. Португалец хотел бы выиграть с «горожанами» Лигу чемпионов. Напомним, что в своём дебютном сезоне за английский клуб Диаш сыграл в решающем матче турнира, но команда Хосепа Гвардиола минимально уступила лондонскому «Челси».

«Очевидно, я мечтал выиграть Премьер-лигу до приезда в Англию. Конечно же, я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Но речь идёт об относительной одержимости желанием побеждать и сосредоточении внимания на повседневной жизни», – цитирует Диаша журналист Давид Ново.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» был очень близок к выходу в финал Лиги чемпионов, но в ответном полуфинале мадридский «Реал» совершил камбэк и забрал путёвку в Париж.