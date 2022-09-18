Грилиш: «Холанн – замечательный человек»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в восторге от новичка команды Эрлинга Холанна.

В субботнем матче Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона» оба футболиста забили по голу, принеся «горожанам» победу со счётом 3:0.

«Скажу честно, Холанн – замечательный человек. Он очень скромен, несмотря на то, чего уже достиг в своей футбольной карьере. Он способен отправить мяч в сетку в любой ситуации», – заявил английский футболист.

Эрлинг Холанн уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги с 11 голами в семи матчах, опережая Александара Митровича из «Фулхэма» и Гарри Кейна из «Тоттенхэма», отличившихся по шесть раз.