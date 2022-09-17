Аканджи: «Парни сделали для меня адаптацию максимально простой»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи признался, что его адаптация в новой команде проходит очень позитивно. Благодаря поддержке партнёров по команде швейцарец быстро привык к новой обстановке.

«Парни помогли мне обосноваться и сделали адаптацию максимально простой . Они все добрые. То же самое касается и тренерского штаба. Мне здесь очень комфортно. Качество игры здесь очень высокое, поэтому я стараюсь прогрессировать с каждым днём», – цитирует Аканджи официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что швейцарец перешёл в команду Хосепа Гвардиолы летом из дортмундской «Боруссии» за сумму в районе 18 миллионов евро.