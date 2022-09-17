Грилиш: «Прошлый сезон ушёл на адаптацию, но сейчас я хочу доказать, что за меня не зря выложили такие деньги»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш в этом сезоне намерен доказать болельщикам свою состоятельность. Напомним, что год назад «горожане» заплатили за хавбека «Астон Вилле» около 120 миллионов евро и сделали англичанина самым дорогим игроком в истории АПЛ.

«Прошлый сезон ушёл на адаптацию, но сейчас я хочу доказать, что за меня не зря выложили такие деньги. Иногда я делал это в прошлом сезоне, возможно, недостаточно стабильно», – цитирует Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, в прошлом сезоне Грилиш записал на свой счёт всего три гола и три результативные передачи в АПЛ. В нынешней кампании полузащитник лишь дважды выходил на поле в чемпионате.