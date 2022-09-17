Холанн забил в шестом матче подряд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн удвоил преимущество своей команды в матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Таким образом норвежец продлил свою голевую серию до 6 матчей подряд.

В данный момент на счету Холанна 14 голов в 10 матчах во всех турнирах. В последних 6 поединках футболист забил 11 мячей в ворота таких клубов, как «Кристал Пэлас». «Ноттингем Форест», «Астон Вилла», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд и «Вулверхэмптон».

Дебютный гол в выездном матче с «волками» забил Джек Грилиш, который вышел в основном составе «Манчестер Сити» впервые со стартового тура, где «горожане» встречались с «Вест Хэмом».