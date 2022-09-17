Грилиш в основе «Манчестер Сити» на матч с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш выйдет в основе своей команды на матч 8 тура Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Игра стартует в 14:30 по московскому времени на стадионе «Моленью». Таким образом англичанин вернулся в старт «горожан» после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей.

Состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Канселу, Стоунз, Родри, Силва, де Брёйне, Холанн, Грилиш, Фоден.

Напомним, что после 6 матчей «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на одно очко. В случае победы над «Вулверхэмптоном», «горожане» временно поднимутся на первое место.