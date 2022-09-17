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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш в основе «Манчестер Сити» на матч с «Вулверхэмптоном»

 
17 Сентября 2022 • 13:39 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.30 2 1.33
Через 0 ч. 34 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш выйдет в основе своей команды на матч 8 тура Английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Игра стартует в 14:30 по московскому времени на стадионе «Моленью». Таким образом англичанин вернулся в старт «горожан» после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей.

Состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Канселу, Стоунз, Родри, Силва, де Брёйне, Холанн, Грилиш, Фоден.

Напомним, что после 6 матчей «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на одно очко. В случае победы над «Вулверхэмптоном», «горожане» временно поднимутся на первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити Джек Грилиш
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.40 3.95 1.75
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