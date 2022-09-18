Холанн может забить 60 голов за сезон в АПЛ, если продолжит в том же духе

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» с крупным счетом проиграл в домашнем матче чемпиону страны - «Манчестер Сити». Счет в этом матче открыл Джек Грилиш, но, конечно же, не ушел без гола с поля и норвежский форвард Эрлинг Холанн, который забил второй мяч в матче.

Теперь на счету Холанна - одиннадцать голов в семи проведенных матчах чемпионата. Если он продолжит в том же духе, то за сезон из 38 матчей забьет ровно 60 голов. Текущим рекордом являются 34 гола за сезон, сперва это сделал в сезоне 1993\1994 Энди Коул из «Ньюкасла», а годом позже его свершение повторил Алан Ширер, тогда еще игравший за «Блэкберн», который в том сезоне стал чемпионом Англии.

В следующем, девятом туре АПЛ «Манчестер Сити» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».