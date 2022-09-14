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Экс-скаут «Мольде» рассказал, как Холанн мог оказаться в «МЮ»

 
14 Сентября 2022 • 17:09 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.30 2 1.32
17.09 14:30

Экс-скаут норвежского «Мольде» Джон Вик рассказал о несостоявшемся трансфере Эрлинга Холанна в «Манчестер Юнайтед».

«Я спустился к Уле Гуннару Сульшеру, который был главным тренером «Мольде», и сказал: «Ты должен позвонить в «Манчестер Юнайтед», приятель. То, что мы видим, – нереально», - передает слова бывшего работника «Мольде» The Athletic. Именно тогда, по словам Вика, в Англии и узнали имя Эрлинга, однако реакция боссов «красных дьяволов» Джону не известна.

Напомним, что из норвежского первенства Холанн перебрался в «Зальцбург» в 2019 году. Именно в Австрии форвард сделал себе имя, что позволило в дальнейшем перейти в дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити»


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Мольде Эрлинг Холанн
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