Экс-скаут «Мольде» рассказал, как Холанн мог оказаться в «МЮ»

Экс-скаут норвежского «Мольде» Джон Вик рассказал о несостоявшемся трансфере Эрлинга Холанна в «Манчестер Юнайтед».

«Я спустился к Уле Гуннару Сульшеру, который был главным тренером «Мольде», и сказал: «Ты должен позвонить в «Манчестер Юнайтед», приятель. То, что мы видим, – нереально», - передает слова бывшего работника «Мольде» The Athletic. Именно тогда, по словам Вика, в Англии и узнали имя Эрлинга, однако реакция боссов «красных дьяволов» Джону не известна.

Напомним, что из норвежского первенства Холанн перебрался в «Зальцбург» в 2019 году. Именно в Австрии форвард сделал себе имя, что позволило в дальнейшем перейти в дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити»