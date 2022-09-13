Уокер не принимал участие в сегодняшней тренировке «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не тренировался со своей командой перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Саймон Байковски.

В то же время Эмерик Лапорт возобновил тренировки, но вряд ли игрок сборной Испании появится на поле в матче против «Боруссии» Дортмунд, ведь ему предстоит ещё набрать форму перед полноценным возвращением в строй.

Уокер с большой долей вероятности пропустит матч против дортмундской «Боруссии». Игра между «горожанами» и «шмелями» состоится завтра в 22:00 по московскому времени.