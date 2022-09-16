Холанн – лучший игрок августа в АПЛ

Нападаюащий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком августа в Английской премьер-лиге. Напомним, что в данный момент на счету новичка «горожан» 13 голов в 9 официальных матчах во всех турнирах.

«Я рад впервые стать игроком месяца в АПЛ. Это было невероятное начало сезона для команды. Я благодарен всем, кто проголосовал за меня», – цитирует норвежца официальный сайт Английской премьер-лиги.

Холанн летом обошёлся «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро, которые были уплачены дортмундской «Боруссии» в качестве отступных.

Уже в эти выходные в матче с «Вулверхэмптоном» у Холанна будет возможность усовершенствовать свою статистику и закрепить лидерство в таблице бомбардиров АПЛ, где игрок забил 10 голов в 6 играх.