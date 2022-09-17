Грилиш забил свой первый гол в новом сезоне АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш открыл счёт в матче 8 тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» и таким образом забил свой первый гол в новом сезоне.

Напомним, что англичанин выходил на поле в первых двух турах против «Вест Хэма» и «Борнмута», но затем получил травму, из-за которой был вынужден пропустить 4 следующий тура Премьер-лиги.

До гола в ворота «Вулверхэмптона» Грилиш отмечался мячом в матче чемпионата в концовке прошлого сезона. Тогда Джек в предпоследнем туре забил на выезде «Вест Хэму», но матч закончился вничью 2:2.

Грилиш перебрался в «Манчестер Сити» прошлым летом за сумму в районе 120 миллионов евро.