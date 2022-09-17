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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш забил свой первый гол в новом сезоне АПЛ

 
17 Сентября 2022 • 14:39 Комментировать
Вулверхэмптон
0:2
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.30 2 1.33
перерыв

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш открыл счёт в матче 8 тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» и таким образом забил свой первый гол в новом сезоне.

Напомним, что англичанин выходил на поле в первых двух турах против «Вест Хэма» и «Борнмута», но затем получил травму, из-за которой был вынужден пропустить 4 следующий тура Премьер-лиги.

До гола в ворота «Вулверхэмптона» Грилиш отмечался мячом в матче чемпионата в концовке прошлого сезона. Тогда Джек в предпоследнем туре забил на выезде «Вест Хэму», но матч закончился вничью 2:2.

Грилиш перебрался в «Манчестер Сити» прошлым летом за сумму в районе 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Идет 45 минута Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити 9.50 5.30 1.33
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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