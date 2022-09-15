​Холанн: «Моя главная мечта – делать 5 касаний и забивать 5 голов»

Эрлинг Холанн быстро стал приносить пользу «Манчестер Сити». На старте сезона 2022/2023 норвежец много забивает за свою новую команду. При этом Холанн не принимает активного участия в комбинационных действиях «горожан». После победы над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (2:1) футболист высказался на этот счёт.

«Моя главная мечта – делать 5 касаний и забивать 5 голов», - высказался Холанн в эфире beIN Sports.

По словам футболиста, небольшое количество касаний в матчах его никоим образом не беспокоит.

В 9 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн записал на свой счёт 13 голов.