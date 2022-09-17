Холанн установил рекорд Английской премьер-лиги

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает удивлять своей результативностью. Норвежец установил рекорд Английской премьер-лиги.

«Горожане» ведут в гостевом поединке чемпионата против «Вулверхэмптона» со счетом 2:0 к середине первой половины встречи. Сам Холанн увеличил преимущество своей команды и забил в четвертом подряд выездном матче после дебюта в Английской премьер-лиге. Подобное достижение на старте карьеры в АПЛ никому не покорялось.

В десяти матчах во всех турнирах, включая текущий матч с «Вулверхэмптоном», Эрлинг забил уже 14 мячей в футболке нового клуба.

