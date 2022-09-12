Кунде: «Гвардиола звонил мне и звал в «Манчестер Сити»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Спустя год игры за андалузский клуб француз мог оказаться в стане «горожан», но трансфер так и не состоялся.

«Да, после моего первого сезона в «Севилье» Гвардиола звонил мне и приглашал в «Манчестер Сити». Он говорил, что я ему нравлюсь и считал, что я отлично впишусь в команду», – цитирует защитника издание El Pais.

Напомним, что летом Кунде мог перейти в другой английский клуб – «Челси», но в итоге футболист оказался в каталонской «Барселоне». В новой команде француз успел отметиться уже двумя ассистами в Ла Лиге.