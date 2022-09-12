Нападающий Диего Коста официально был представлен в качестве новичка «Вулверхэмптона». Футболист присоединился к команде Бруну Лаже на правах свободного агента, подписав краткосрочный контракт до конца сезона.

Коста ранее не мог получить разрешение на работу в Великобритании, но оспорив решение, «Вулверхэмптону» удалось решить проблему. Бразилец ранее уже выступал в Англии за лондонский «Челси», где дважды становился чемпионом АПЛ.

Результаты медицинского обследования Косты оказались отличными. «Вулверхэмптон» подписал футболиста из-за травмы Саши Калайджича, который получил травму сразу после своего перехода из «Штуттгарта».