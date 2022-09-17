Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кадровых проблемах команды в преддверии поединка против «Вулверхэптона» в рамках Английской премьер-лиги.

«Состояние Уокера постепенно улучшается, но пока не уверен, что он готов играть. Лапорт уже возобновил тренировочный процесс, однако не выйдет на поле. Зато состояние Филлипса значительно улучшилось», - передает слова испанского тренера пресс-служба «горожан».

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 17 сентября.

Перед этой встречей хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ, а гости располагаются на второй строчке.