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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Манчестер Сити»

 
17 Сентября 2022 • 07:15 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.30 2 1.33
Через 6 ч. 4 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кадровых проблемах команды в преддверии поединка против «Вулверхэптона» в рамках Английской премьер-лиги.

«Состояние Уокера постепенно улучшается, но пока не уверен, что он готов играть. Лапорт уже возобновил тренировочный процесс, однако не выйдет на поле. Зато состояние Филлипса значительно улучшилось», - передает слова испанского тренера пресс-служба «горожан».

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 17 сентября.

Перед этой встречей хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ, а гости располагаются на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоан Лапорта Хосеп Гвардиола Кайл Уокер Кэлвин Филлипс
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
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