«Манчестер Сити» легко разгромил «Вулверхэмптон» и захватил лидерство

В первом воскресном матче Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона», обладателя самой надёжной обороны турнира. Уже на первой минуте Джек Грилиш завершил красивую комбинацию своей команды. Вскоре Эрлинг Холанн удвоил счет ударом с радиуса штрафной. Ненужный прием из единоборств Нэйтана Коллинза привел к его удалению в середине первого тайма. В середине второй части матча Фил Фоден поставил восклицательный знак, завершив еще одну атаку - 3:0, «Манчестер Сити» снова лидирует.