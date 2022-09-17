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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» легко разгромил «Вулверхэмптон» и захватил лидерство

 
17 Сентября 2022 • 16:28 Комментировать
Вулверхэмптон
0:3
Манчестер Сити
окончен

В первом воскресном матче Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона», обладателя самой надёжной обороны турнира. Уже на первой минуте Джек Грилиш завершил красивую комбинацию своей команды. Вскоре Эрлинг Холанн удвоил счет ударом с радиуса штрафной. Ненужный прием из единоборств Нэйтана Коллинза привел к его удалению в середине первого тайма. В середине второй части матча Фил Фоден поставил восклицательный знак, завершив еще одну атаку - 3:0, «Манчестер Сити» снова лидирует.

Протокол игры  
Вулверхэмптон0:3Манчестер Сити
  1'Грилиш Джек (0:1)
  16'Холанн Эрлинг (0:2)
  69'Фоден Фил (0:3)
Са ЖозеХонни КастроКоллинз Натан  33'Килман МаксАит-Нури Раян 81' (Семеду Нелсон ( 81') Луис Матеус II  65'Невеш Рубен  66'Моутинью ЖоауНету Педру 86' (Кэмпбелл Чем ( 86') Поденсе Даниэл 70' (Траоре Бубакар ( 70') Гуэдеш Гонсалу 70' (Хи-Чан Хван ( 70')
Запасные: Коста ДиегоГомеш ТотиШаркич МатияБуэно УгоРонен КоннорМоскера Йерсон
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльДиаш РубенКанселу ЖоауДе Брёйне Кевин 72' (Альварес Хулиан ( 72') Родри Эрнандес  13' 81' (Гомес Серхио ( 81') Силва Бернарду 72' (Гюндоган Илкай ( 72') Фоден Фил 72' (Марез Рияд ( 72') Холанн ЭрлингГрилиш Джек 77' (Палмер Коул ( 77')
Запасные: Уокер КайлАке НатанОртега ШтефанКарсон Скотт
17 сентября. Стадион "Молинью".

 

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Вулверхэмптон Манчестер Сити
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.50 5.30 1.33
Идет 6 минута Ньюкасл 0:0 Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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