«Манчестер Сити» легко разгромил «Вулверхэмптон» и захватил лидерство

В первом воскресном матче Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона», обладателя самой надёжной обороны турнира. Уже на первой минуте Джек Грилиш завершил красивую комбинацию своей команды. Вскоре Эрлинг Холанн удвоил счет ударом с радиуса штрафной. Ненужный прием из единоборств Нэйтана Коллинза привел к его удалению в середине первого тайма. В середине второй части матча Фил Фоден поставил восклицательный знак, завершив еще одну атаку - 3:0, «Манчестер Сити» снова лидирует.
Протокол игры
|1'Грилиш Джек (0:1)
|16'Холанн Эрлинг (0:2)
|69'Фоден Фил (0:3)
Са Жозе•Хонни Кастро•Коллинз Натан• 33'Килман Макс•Аит-Нури Раян81' (Семеду Нелсон (81') •Луис Матеус II• 65'Невеш Рубен• 66'Моутинью Жоау•Нету Педру86' (Кэмпбелл Чем (86') •Поденсе Даниэл70' (Траоре Бубакар (70') •Гуэдеш Гонсалу70' (Хи-Чан Хван (70')
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин72' (Альварес Хулиан (72') •Родри Эрнандес 13'81' (Гомес Серхио (81') •Силва Бернарду72' (Гюндоган Илкай (72') •Фоден Фил72' (Марез Рияд (72') •Холанн Эрлинг•Грилиш Джек77' (Палмер Коул (77')
Запасные: Уокер Кайл•Аке Натан•Ортега Штефан•Карсон Скотт
17 сентября. Стадион "Молинью".
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