Франк: «Эдегор очень близок к уровню де Брёйне»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк считает, что полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор близок к тому уровню, который демонстрирует в «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

«Я думаю, что Мартин Эдегор в данный момент очень близок к уровню де Брёйне», – заявил Франк на своей пресс-конференции перед домашним матчем с «Арсеналом».

С недавних пор Эдегор является капитаном «канониров». Прошлым летом норвежец перебрался в команду Микеля Артеты на постоянной основе из мадридского «Реала». До этого полузащитник выступал за «Арсенал» на правах аренды.

В этом сезоне Эдегор отметился тремя голами в чемпионате Англии в 6 матчах.