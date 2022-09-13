Агент рассказал, почему сорвался трансфер Бернарду Силвы в «Барселону»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы подтвердил факт переговоров с «Барселоной» минувшим летом по трансферу своего клиента.

По словам агента, каталонский клуб не сумел вовремя сделать подходящее предложение, из-за чего этот переход так и не состоялся.

«Было много переговоров, но не было сделано ни одного конкретного предложения в то время, которое мы считали подходящим. Когда оно пришло, мы поняли, что это неподходящее время для всех вовлечённых стон», — рассказал агент.

Действующий контракт Бернарду Силвы с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний полузащитник провёл шесть матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.