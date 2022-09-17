Гвардиола: «То что Альварес не так много забивает – не имеет никакого значения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен игрой своего нападающего Хулиана Альвареса, который присоединился к «горожанам» летом из аргентинского «Ривер Плейта».

«Он может играть шире и тем самым увеличивать интенсивность наших атак. То что Альварес не так много забивает – не имеет никакого значения. На тренировках мы видим, насколько он важный игрок. Хулиан очень умён и быстр. Мы счастливы, что он с нами», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

В Английской премьер-лиге Альварес в этом сезоне забил два гола в 4 поединках. Также футболист отметился голом в Суперкубке Англии в ворота «Ливерпуля».