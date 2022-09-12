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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен — о переходе в «Манчестер Юнайтед»: Было важно выбрать лучший вариант

 
12 Сентября 2022 • 19:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
18.09 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен считает наградой свой переход в клуб.

Эриксен сказал Bold.dk, что «Манчестер Юнайтед» является одним из ведущих клубов мира, приглашение от такой команды стало наградой после того, что ему пришлось пережить ранее.

Футболист отметил, что «Брентфорд» хотел сохранить его в своем составе, но хотелось перейти в большой клуб.

30-летний Эриксен пополнил состав «красных дьяволов» минувшим летом. В текущем сезоне он принял участие в семь матчах во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Брентфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
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