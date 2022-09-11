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Тен Хаг хочет сделать Рэшфорда лидером атак «Манчестер Юнайтед»

 
11 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
18.09 16:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сделать Маркуса Рэшфорда основным нападающим команды, сообщает United Zone.

По информации источника, голландский специалист считает, что 24-летний англичанин способен стать одним из лучших игроков мира на своей позиции, поэтому очень хочет, чтобы футболист проявлял себя в играх манкунианцев.

В текущем сезоне Рэшфорд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что нападающий является воспитанником «красных дьяволов».

Свой следующий матч подопечные тен Хага проведут 15 сентября, когда в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся с «Шерифом». Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
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