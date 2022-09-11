Тен Хаг хочет сделать Рэшфорда лидером атак «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сделать Маркуса Рэшфорда основным нападающим команды, сообщает United Zone.

По информации источника, голландский специалист считает, что 24-летний англичанин способен стать одним из лучших игроков мира на своей позиции, поэтому очень хочет, чтобы футболист проявлял себя в играх манкунианцев.

В текущем сезоне Рэшфорд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что нападающий является воспитанником «красных дьяволов».

Свой следующий матч подопечные тен Хага проведут 15 сентября, когда в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся с «Шерифом». Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.