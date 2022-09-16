«МЮ» в этом сезоне пропустил всего два гола с Вараном в составе

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне пропустил всего два гола, когда защитник Рафаэль Варан находился на поле. Суммарно футболист провёл 495 минут во всех турнирах. Для сравнения, в первых двух матчах сезона с Гарри Магуайром, «красные дьяволы» пропустили 6 мячей за 180 минут.

Также отмечается, что «Манчестер Юнайтед» выиграл все матчи, где Варан появлялся на поле в стартовом составе. Те поединки, которые Рафаэль начинал на скамейке запасных – «красные дьяволы» проиграли.

Напомним, что Варан перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из мадридского «Реала». Футболист обошёлся английскому клубу в районе 40 миллионов евро.