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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» в этом сезоне пропустил всего два гола с Вараном в составе

 
16 Сентября 2022 • 12:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Лидс
отменен

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне пропустил всего два гола, когда защитник Рафаэль Варан находился на поле. Суммарно футболист провёл 495 минут во всех турнирах. Для сравнения, в первых двух матчах сезона с Гарри Магуайром, «красные дьяволы» пропустили 6 мячей за 180 минут.

Также отмечается, что «Манчестер Юнайтед» выиграл все матчи, где Варан появлялся на поле в стартовом составе. Те поединки, которые Рафаэль начинал на скамейке запасных – «красные дьяволы» проиграли.

Напомним, что Варан перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из мадридского «Реала». Футболист обошёлся английскому клубу в районе 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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