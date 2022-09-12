Эриксен: «Каземиро уже показал то, насколько сильным является»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен сделал комплимент своему партнёру по команде Каземиро, который недавно перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала». Напомним, сумма трансфера бразильца с учётом бонусов в будущем может дойти до 80 миллионов евро.

«Каземиро пришёл и уже показал то, насколько сильным является. Он настоящий победитель. При этом у нас ещё есть Фред и ван де Бек, которые выступают за команду не первый год», – цитирует датчанина официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сам Эриксен присоединился к «красным дьяволам» летом на правах свободного агента. Датчанин уже успел отметиться ассистом в новом сезоне АПЛ.