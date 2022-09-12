Игроки «МЮ» думают, что Роналду покинет клуб в январе

Футболисты «Манчестер Юнайтед» думают, что нападающий Криштиану Роналду в январе вновь попытается покинуть команду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранее португалец пытался уйти из «Манчестер Юнайтед» до конца летнего трансферного окна, но агент Жорже Мендеш не сумел подыскать клиенту новую команду. От услуг Криштиану отказались такие клубы, как «Бавария», «Челси» и мадридский «Атлетико».

Из-за своего желания покинуть команду Роналду пропустил предсезонную подготовку. В АПЛ португалец не выходил на поле в основном составе «красных дьяволов» со второго тура, когда «МЮ» разгромно проиграл 0:4 «Брайтону».