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Игроки «МЮ» думают, что Роналду покинет клуб в январе

 
12 Сентября 2022 • 11:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
18.09 16:00

Футболисты «Манчестер Юнайтед» думают, что нападающий Криштиану Роналду в январе вновь попытается покинуть команду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранее португалец пытался уйти из «Манчестер Юнайтед» до конца летнего трансферного окна, но агент Жорже Мендеш не сумел подыскать клиенту новую команду. От услуг Криштиану отказались такие клубы, как «Бавария», «Челси» и мадридский «Атлетико».

Из-за своего желания покинуть команду Роналду пропустил предсезонную подготовку. В АПЛ португалец не выходил на поле в основном составе «красных дьяволов» со второго тура, когда «МЮ» разгромно проиграл 0:4 «Брайтону».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
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