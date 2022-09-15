Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сантуш: Я не думаю, что кто-то сомневается в важности Роналду для команды

 
15 Сентября 2022 • 19:55 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:0
Лидс
отменен

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал положение форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Сантуш сказал Mirror о том, что не переживает по поводу Роналду, он выйдет в стартовом составе в матче с «Шерифом», никто не ставит под сомнения то, как нападающий важен для команды.

Отметим, что в текущем сезоне 37-летний Роналду начинает последние матчи на скамейке запасных. Форвард не забил ни одного мяча в нынешнем сезоне за семь встреч с учетом всех турниров.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Фернанду Сантуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
15 Сентября 2022 в 20:19
Сантуш, Мендеш - скоро вы будете без работы... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.09  22:00 Ноттингем Форест ... Фулхэм 2.85 3.30 2.60
16.09  22:00 Астон Вилла ... Саутгемптон 2.14 3.50 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
20:43 · Англия. Премьер-лига
Роналду попал в число игроков АПЛ с самым резким падением трансферной стоимости
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание Беллингема
20:17 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Магуайру будет очень трудно вернуться в основу «Манчестер Юнайтед»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Сантуш: Я не думаю, что кто-то сомневается в важности Роналду для команды 1
19:39 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: Кейна никто не сможет заменить в сборной Англии
19:29 · Англия. Премьер-лига
​По стопам Абрамовича: Дёмин может продать «Борнмут» инвесторам из США
19:10 · Англия. Премьер-лига
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии завершил карьеру
18:58 · Англия. Чемпионшип
​Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл подписал контракт с клубом Чемпионшипа официально
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Кунде рассказал о звонке Гвардиолы
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Моя главная мечта – делать 5 касаний и забивать 5 голов» 1
17:35 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Уигана» отказался почтить память о скончавшейся королеве перед началом матча
16:47 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: Мастерство Захаряна может позволить ему играть в «Челси»
16:29 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» подал иск в ФИФА против «Вест Хэма»
15:43 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Норвич» выплатить «Ростову» 2 млн евро
15:35 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет покинуть «Тоттенхэм» 1
Все новости
Рекомендуем