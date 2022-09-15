Сантуш: Я не думаю, что кто-то сомневается в важности Роналду для команды

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал положение форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Сантуш сказал Mirror о том, что не переживает по поводу Роналду, он выйдет в стартовом составе в матче с «Шерифом», никто не ставит под сомнения то, как нападающий важен для команды.

Отметим, что в текущем сезоне 37-летний Роналду начинает последние матчи на скамейке запасных. Форвард не забил ни одного мяча в нынешнем сезоне за семь встреч с учетом всех турниров.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести туров.