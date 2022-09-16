Тен Хаг – о победе над «Шерифом»: «Соперник начал бодро, но в целом мы играли лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своего клуба в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Напомним, «красные дьяволы» обыграли соперников на выезде со счётом 2:0.

«Соперника начал очень бодро и очень часто выигрывал мяч в первые 10 минут. В целом, мы играли лучше. По истечению некоторого времени мы начали контролировать игру», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что неделю назад «Манчестер Юнайтед» проиграл свой первый матч в групповом этапе Лиги Европы «Реал Сосьедаду». В активе подопечных тен Хага пока три очка.