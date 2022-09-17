Кампуш: «Зидан? Как только я пришёл в клуб, то сразу позвал Галтье, других кандидатов у нас не было»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш объяснил, что Зинедин Зидан летом не претендовал на пост главного тренера парижан. Напомним, что французская пресса кишила слухами о назначении экс-наставника «Реала» в «ПСЖ», но сам Зидан якобы решил отказаться от предложения, чтобы через несколько месяцев заменить Дидье Дешама в сборной Франции.

«Зидан? Как только я пришёл в клуб, то сразу позвал Галтье, других кандидатов у нас не было», – цитирует португальца RMC Sport.

Напомним, что Зидан является трёхкратным обладателем Лиги чемпионов в качестве тренера. Все эти трофеи француз завоевал во главе мадридского «Реала».

Под руководством Галтье «ПСЖ» сейчас идёт на первом месте в чемпионате Франции и в своей группе в Лиге чемпионов.