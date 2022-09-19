Галтье обеспокоен травмой Верратти

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал травму полузащитника Марко Верратти.

Итальянец был заменён на 64-й минуте матча Лиги 1 против «Лиона», что не помешало парижанам удержать победный счёт (1:0), но вызвало беспокойство у поклонников «ПСЖ» и сборной Италии.

«Он получил сильный удар, и я волнуюсь за его состояние: если такой человек, как Марко, не может продолжать игру, то он действительно травмирован. Завтра он пройдёт обследование в Париже», – высказался об инциденте рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье.

Марко Верратти принял участие в 11 матчах в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей.