Тренер «ПСЖ» Галтье оценил игру Месси

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси во вчерашнем поединке восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона». Столичный клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу 35-летнего форварда в начале первого тайма.

«Именно в таких матчах Месси должен показывать свой класс. В этот вечер он и Неймар были очень хороши», - передает слова специалиста RMC Sport.

После восьми проведенных туров подопечные Галтье набрали 22 балла и лидируют в турнирной таблице Лиги 1.

В текущем сезоне Месси отметился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами в восьми матчах чемпионата.