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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «ПСЖ» Галтье оценил игру Месси

 
19 Сентября 2022 • 06:18 Комментировать
Лион
0:1
ПСЖ
окончен

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси во вчерашнем поединке восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона». Столичный клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу 35-летнего форварда в начале первого тайма.

«Именно в таких матчах Месси должен показывать свой класс. В этот вечер он и Неймар были очень хороши», - передает слова специалиста RMC Sport.

После восьми проведенных туров подопечные Галтье набрали 22 балла и лидируют в турнирной таблице Лиги 1.

В текущем сезоне Месси отметился четырьмя забитыми мячами и семью ассистами в восьми матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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