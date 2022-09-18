Мбаппе с недоумением прокомментировал свои показатели в FIFA 23

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своей карточке в популярном футбольном симуляторе.

По мнению EA Sports, 23-летний француз входит в число лучших футболистов мира наряду с Лионелем Месси, Каримом Бензема, Робертом Левандовски и Кевином де Брёйне – общий рейтинг всех пятерых составляет 91. Однако Мбаппе уделил внимание другой детали – показателю 36 в графе «защита»: «Знаю, что из меня не лучший защитник, но 36... Словно меня нет, когда мы защищаемся. Или, может быть, в этот момент я отхожу за чашкой кофе? Что, если это не так далеко от правды?» – цитирует Footmercato слова форварда.

Примечательно, что умение Лионеля Месси обороняться оценено разработчиками игры ещё ниже – всего в 34.