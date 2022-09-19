Галтье: «Неймар много работает на команду, его поведение безупречно»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье похвалил Неймара после победы над «Лионом» в матче чемпионата Франции (1:0).

Победный и единственный гол в поединке забил Лионель Месси после передачи Неймара.

«Было важно продолжить нашу серию. «Лион» – прямой конкурент, и мы знали, что будет непросто, но провели отличный матч. Думаю, мы полностью заслужили победу с точки зрения созданных моментов и владения мячом.

Неймар проявляет себя как лидер, даёт баланс и работает на команду. Его поведение безупречно. Он очень амбициозен и хочет только лучшего для себя и «ПСЖ», – заявил Галтье на послематчевой пресс-конференции.