Месси и Неймар – самый эффективный дуэт в текущем сезоне Лиги 1

Лионель Месси и Неймар в очередной раз организовали гол «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции.

Уже на пятой минуте выездной встречи с «Лионом» бразилец ассистировал аргентинцу, точный удар которого вывел парижан вперёд. По информации Opta, Неймар и Месси в пятый раз ассистируют друг другу с начала нынешней кампании – лучший показатель среди всех дуэтов Лиги 1.

Месси поразил ворота соперников «ПСЖ» по чемпионату Франции уже в четвёртый раз в сезоне 2022/23, также в активе 35-летнего форварда семь результативных передач. На счету 30-летнего Неймара восемь забитых мячей и семь голевых передач.