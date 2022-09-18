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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Неймар – самый эффективный дуэт в текущем сезоне Лиги 1

 
18 Сентября 2022 • 22:24 Комментировать
Лион
0:1
ПСЖ
1 4.80 X 4.80 2 1.60
перерыв

Лионель Месси и Неймар в очередной раз организовали гол «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции.

Уже на пятой минуте выездной встречи с «Лионом» бразилец ассистировал аргентинцу, точный удар которого вывел парижан вперёд. По информации Opta, Неймар и Месси в пятый раз ассистируют друг другу с начала нынешней кампании – лучший показатель среди всех дуэтов Лиги 1.

Месси поразил ворота соперников «ПСЖ» по чемпионату Франции уже в четвёртый раз в сезоне 2022/23, также в активе 35-летнего форварда семь результативных передач. На счету 30-летнего Неймара восемь забитых мячей и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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ЛИОН ПСЖ
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окончен Брест 0:1 Аяччо 100.00 7.80 1.09
окончен Клермон 1:3 Труа
окончен Марсель 1:1 Ренн 2.03 3.60 3.60
окончен Нант 0:0 Ланс 3.35 3.55 2.15
Идет 45 минута Лион 0:1 ПСЖ 4.50 4.60 1.66
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