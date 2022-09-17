Галтье: «У Экитике скоро будет больше игрового времени»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье считает, что молодого нападающего Уго Экитике ждёт большое будущее. Напомним, что игрок перебрался на «Парк де Пренс» летом из «Реймса» на правах аренды с правом выкупа.

«Экитике обладает невероятным потенциалом. Он пока привыкает к высокому уровню. Ему понадобилось несколько тренировок, чтобы добиться нужной концентрации и прогресса. Ему не терпится играть. Скоро у него будет больше игрового времени», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Экитике в новом сезоне провёл 5 матчей в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием. 20-летний форвард в прошлой кампании забил 10 голов в Лиге 1 в составе «Реймса».