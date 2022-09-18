«Слишком эгоистичен»: Мбаппе получил худшую оценку в матче «ПСЖ»

Французские журналисты крайне низко оценили выступление Килиана Мбаппе в поединке Лиги 1 против «Лиона».

Встреча завершилась минимальной победой парижан. Единственный гол на пятой минуте забил забил Лионель Месси, получивший передачу от Неймара. Журналисты издания Get French Football News назвали лучшим игроком поединка 35-летнего аргентинца, а также выделили Серхио Рамоса – оба получили по 7 баллов.

Самой низкой оценкой был «награждён» Килиан Мбаппе – всего 3 балла. «Плохая игра француза, который слишком часто стремился сделать всё в одиночку, не поднимая головы, и некоторые его действия не позволили «ПСЖ» снять все вопросы раньше», – объясняет свой вердикт источник.