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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси - лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству успешных дриблингов

 
13 Сентября 2022 • 20:12 Комментировать (1)
Лион
...
ПСЖ
1 4.40 X 4.70 2 1.63
18.09 21:45

Аргентинский нападающий Лионель Месси проводит свой второй сезон в парижском «ПСЖ» и постепенно начинает быть похожим на самого себя. Как сообщает статистической портал Opta, в нынешнем сезоне именно он лидирует по количеству успешных дриблингов среди всех футболистов, выступающих в пятерке лучших чемпионатов Европы.

Лионель к настоящему моменту совершил 30 успешных дриблингов, в среднем по 4,3 за матч. Поражает разница с преследователями - у ближайшего из них, Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», лишь 19 подобных действий.

Правда, Месси сыграл семь матчей в чемпионате, а Беллингем - шесть.

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Лионель Месси
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ЛИОН ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Сентября 2022 в 20:18
И это даже пешком...Хе...
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