Месси - лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству успешных дриблингов

Аргентинский нападающий Лионель Месси проводит свой второй сезон в парижском «ПСЖ» и постепенно начинает быть похожим на самого себя. Как сообщает статистической портал Opta, в нынешнем сезоне именно он лидирует по количеству успешных дриблингов среди всех футболистов, выступающих в пятерке лучших чемпионатов Европы.

Лионель к настоящему моменту совершил 30 успешных дриблингов, в среднем по 4,3 за матч. Поражает разница с преследователями - у ближайшего из них, Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», лишь 19 подобных действий.

Правда, Месси сыграл семь матчей в чемпионате, а Беллингем - шесть.