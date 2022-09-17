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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш: «Я пришёл в «ПСЖ» потому что был убеждён, что вместе мы можем достичь экстраординарных вещей»

 
17 Сентября 2022 • 09:32 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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18.09 21:45

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш по-прежнему связывает своё будущее с французской командой. Напомним, что в последнее время появились слухи о конфликте португальца с руководством, из-за чего Кампуш якобы может уйти на аналогичную должность в «Челси».

«У меня есть трёхлетний контракт, как я и хотел. Я пришёл в «ПСЖ» потому что был убеждён, что вместе мы можем достичь экстраординарных вещей. У меня есть подходящая энергия, чтобы помочь «ПСЖ» добиться успеха», – цитирует Rothen s’enflamme.

«ПСЖ» в данный момент возглавляет свою группу в Лиге чемпионов и турнирную таблицу чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луиш Кампуш
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