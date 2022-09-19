Верратти получил травму в матче с «Лионом»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

29-летний итальянец досрочно завершил матч на 64-й минуте, уступив место на поле Норди Мукиэле. Причина замены хавбека – травма колена. Завтра Верратти пройдёт медобследование для выявления степени серьёзности повреждения. Футболист рискует пропустить ближайшие игры сборной Италии в Лиге наций против Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).

«ПСЖ» сумел обыграть «Лион» (0:1) в матче чемпионата Франции. Единственный гол был забит на пятой минуте Лионелем Месси после передачи Неймара.