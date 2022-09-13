Тренер «Мальорки» просил своих футболистов сломать Винисиуса

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре просил своих подопечных бить по ногам игрока мадридского «Реала» в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:4), сообщает Marca.

По информации источника, Агирре просил своих футболистов намеренно нанести травму 22-летнему бразильцу. В «Реале» считают, что игроки «Мальорки» пытались провоцировать Винисиуса с самого начала встречи. Считается, что соперникам не нравится то, что бразильский футболист любит праздновать забитые мячи танцем.

В текущем сезоне чемпионата Испании вингер провёл пять матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.