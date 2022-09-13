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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Мальорки» просил своих футболистов сломать Винисиуса

 
13 Сентября 2022 • 13:35 Комментировать (1)
Реал Мадрид
4:1
Мальорка
окончен

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре просил своих подопечных бить по ногам игрока мадридского «Реала» в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:4), сообщает Marca.

По информации источника, Агирре просил своих футболистов намеренно нанести травму 22-летнему бразильцу. В «Реале» считают, что игроки «Мальорки» пытались провоцировать Винисиуса с самого начала встречи. Считается, что соперникам не нравится то, что бразильский футболист любит праздновать забитые мячи танцем.

В текущем сезоне чемпионата Испании вингер провёл пять матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка Хавьер Агирре Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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NOBODY
13 Сентября 2022 в 15:18
если это правда, то прошу прощения у публики, но тренер - м.д.к!!! полный причем....
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