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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Атлетико»: «Попрошу Винисиуса научить меня танцевать самбу»

 
18 Сентября 2022 • 17:36 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 3.10 X 3.50 2 2.40
Через 3 ч. 58 мин.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре. В Испании на днях разгорелся расистский скандал – бразильца сравнили с обезьяной после празднования гола танцем.

«Мы должны сделать так, чтобы Винисиус нам не забил. Если же он забьёт и захочет это отпраздновать, он должен сделать это с уважением ко всей публике.

Если Винисиус будет танцевать, то я попрошу его научить меня танцевать самбу. Мне нужно будет поехать на карнавал в Рио, так что пускай меня научит.

Футболисты могут вести себя так, как они хотят. Просто они должны делать это с уважением к хозяевам поля», - цитирует Сересо AS.

Матч «Атлетико» - «Реал» стартует в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Энрике Сересо Винисиус Жуниор
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Сентября 2022 в 17:41
почему танец считается неуважением??
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окончен Осасуна 0:2 Хетафе 1.90 3.30 4.70
Идет 44 минута Вильярреал 0:1 Севилья 1.83 3.70 4.50
18.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.77 3.70 4.80
18.09  19:30 Бетис ... Жирона 1.72 3.80 5.30
18.09  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.35 2.65
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