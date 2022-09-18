​Президент «Атлетико»: «Попрошу Винисиуса научить меня танцевать самбу»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре. В Испании на днях разгорелся расистский скандал – бразильца сравнили с обезьяной после празднования гола танцем.

«Мы должны сделать так, чтобы Винисиус нам не забил. Если же он забьёт и захочет это отпраздновать, он должен сделать это с уважением ко всей публике.

Если Винисиус будет танцевать, то я попрошу его научить меня танцевать самбу. Мне нужно будет поехать на карнавал в Рио, так что пускай меня научит.

Футболисты могут вести себя так, как они хотят. Просто они должны делать это с уважением к хозяевам поля», - цитирует Сересо AS.

Матч «Атлетико» - «Реал» стартует в 22:00.