Симеоне: «Надеюсь, в этом сезоне нас не будут беспокоить травмы»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вспомнил кадровые проблемы команды в прошлом сезоне. Аргентинец также выразил надежду, что «матрасники» не будут страдать от травм в нынешней кампании.

«В прошлом сезоне травмы обошлись нам очень дорого. Особенно это касается того времени, когда Савич и Хименес очень долго отсутствовали. Будем надеяться, что в этом сезоне нас не будут беспокоить травмы», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» примет у себя дома «Реал» в рамках мадридского дерби. Игра стартует завтра в 22:00 по московскому времени.

В данный момент «Атлетико» идёт на седьмом месте в Ла Лиге, тогда как «Реал» возглавляет турнирную таблицу с максимумом очков в 5 матчах.