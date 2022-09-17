Хави - о Винисиусе: «Каждый празднует голы, как хочет»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о праздновании голов в исполнении бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мое мнение: каждый празднует голы, как хочет. Вообще не вижу проблем, если в действиях нет проявления неуважения к сопернику. Я очень любил праздновать голы с одноклубниками, ведь футбол – командный вид спорта», - передает слова главного тренера «сине-гранатовых» El Partidazo de COPE.

В рамках шестого тура «Реал» встретится с «Атлетико». В преддверии дерби капитан «матрасников» Коке пригрозил Винисиусу, что у него возникнут проблемы, если он будет в ярком стиле праздновать голы.