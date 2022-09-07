​«Реал» озвучил итоги обследования Бензема

«Реал» на страницах своего официального сайта озвучил итоги обследования, которое прошёл Карим Бензема.

Напомним, что форвард получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

У Бензема диагностировали травму полусухожильной мышцы и растяжение четырёхглавой мышцы бедра. «Реал» не называет сроков восстановления форварда – состояние игрока будет оцениваться и дальше.

Ранее в Испании сообщили о том, что Карим Бензема выбыл на срок от 7 до 10 дней. Впрочем, в этой заметке приводился другой диагноз.

«Реал» во вторник обыграл «Селтик» на выезде со счётом 3:0.