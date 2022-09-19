Анчелотти поднялся на пятое место по матчам во главе «Реала»

В воскресенье, 18 сентября, состоялся поединок между мадридскими топ-клубами – «Реалом» и «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

Как информирует Cope, этот матч стал для главного тренера «королевского» клуба Карло Анчелотти 184-м у руля команды. Он поднялся на пятое место по этому статистическому показателю, обогнав Луиса Моловни. В топ-5 также входят: Лео Бенхаккер (197), Висенте дель Боске (246), Зинедин Зидан (263) и Мигель Муньос (605).

«Реал» показал лучший старт сезона за 54 года. Команда Анчелотти одержала девять побед подряд.